Inghilterra, Southgate: "Qualcuno scorda che la Danimarca ha vinto un Europeo e noi no"

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha presentato in conferenza stampa la semifinale dell'Europeo di domani contro la Danimarca: "Hanno vinto un Europeo, più di noi: penso che a volte la gente del nostro paese si dimentichi di questo. Non abbiamo mai giocato una finale, per i nostri calciatori è l'opportunità di scrivere un pezzo di storia".

L'allenatore ha parlato anche dell'assenza di Eriksen: "Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi sembra proprio che ci sia un'onda emotiva, una connessione con i loro tifosi dopo ciò che è accaduto. Hanno un'esperienza condivisa che li rende più forti".