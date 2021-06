Inghilterra, Southgate ora ci crede: "Il nostro obiettivo è vincere gli Europei"

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, commenta la vittoria contro la Germania e la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020, dove troverà di fronte l'Ucraina: "Negli spogliatoi abbiamo già iniziato a parlare della partita di sabato. Abbiamo fatto una prestazione immensa ma abbiamo anche speso molto a livello fisico e mentale. Dobbiamo assicurarci di recuperare a livello mentale, è un momento pericoloso per rilassarsi. Ovviamente c'è un sentimento generale di appagamento per quanto fatto. Ma tutti si aspettano una nostra vittoria ora e ci aspetta una sfida molto impegnativa. I giocatori ci sono già passati e sanno cosa voglia dire arrivare a questo punto della manifestazione. La nostra prestazione deve darci fiducia per il futuro ma il nostro obiettivo è vincere gli Europei e non l'abbiamo ancora raggiunto".