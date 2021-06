Iniesta: "Spagna rinnovata, ha bisogno di supporto. Morata? Abituato a questi momenti"

vedi letture

A poche ore dalla sfida contro la Croazia, Andrés Iniesta ha parlato a El Transistor delle ambizioni della Spagna di Luis Enrique: "Questa squadra merita fiducia e supporto, in quanto è completamente rinnovata. I giocatori hanno bisogno di sentire il sostegno della gente. Morata? È una situazione difficile, ma lui ci è abituato. Spero che ora le cose migliorino, lui ha segnato sempre, ovunque ha giocato".

L'assenza di Sergio Ramos: "Ha passato un brutto periodo con l'infortunio e alla fine l'allenatore ha deciso che non fosse nelle condizioni per parrtecipare. Peccato per quello che rappresenta per la Nazionale".

La crescita di Pedri: "Ha grande intelligenza, pensa prima di ricevere la palla. Ha solo 18 anni, deve continuare a migliorare e a imparare".