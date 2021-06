Italia, Acerbi: "Tanto rispetto e stima per Chiellini. Grande giocatore, lo osservo molto"

Com'è sostituire un giocatore come Chiellini? Intervistato dal sito della UEFA, il difensore dell'Italia Francesco Acerbi parla in vista dei quarti di finale contro il Belgio rispondendo anche a questa domanda: "Io credo in me stesso. Sono un giocatore forte. Giorgio è fortissimo. Lo guardo molto, come guardo altri. Sono un grande osservatore. Cerco di guardare un po’ tutti, ma poi devo credere in me stesso. Con Giorgio ho un buon rapporto, di stima reciproca. Sappiamo cosa fare e cerchiamo di mettere in campo le nostre qualità, che sono abbastanza simili ma non uguali. E’ un grandissimo giocatore, tanto rispetto".