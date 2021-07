Italia, Barella e Insigne per il record assoluto di gol in un Europeo. Meglio solo nel 2006

I di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne sono il 10° e 11° dell'Italia a Euro2020, record assoluto per gli Azzurri in un singolo Europeo, mentre l'ultima volta che hanno segnato di più in un maggiore torneo internazionale è stato ai Mondiali 2006 (12), quando hanno alzato il trofeo. A riportare la statistica è OPTA.

10 - Nicolò Barella's opener is Italy's 10th goal at #EURO2020, their outright most in a single European Championships, whilst they last scored more at a major tournament at the 2006 Wold Cup (12), when they went on to lift the trophy. Joy.#ITA pic.twitter.com/HFv5IhGxe5

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 2, 2021