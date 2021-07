Italia campione d'Europa, il presidente del Napoli De Laurentiis: "Vittoria straordinaria"

Non era facile imporsi a Wembley contro l'Inghilterra

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - "Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europei". Lo afferma sui social Aurelio De Laurentiis dopo il successo dell'Italia. "Non era facile - prosegue il presidente del Napoli - imporsi a Wembley contro l'Inghilterra. Una serata di grande gioia per tutto il Paese. Complimenti!". (ANSA).