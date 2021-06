Italia, Chiesa perde il posto ma non la carica. Al momento però Berardi è avanti nelle gerarchie

Il migliore della Juve di Pirlo? Federico Chiesa. Quello che prima dell’Europeo sembra aver perso il posto con Mancini? Federico Chiesa. E' il paradosso che analizza oggi La Gazzetta dello Sport. Con Locatelli e Belotti, Chiesa è probabilmente uno dei quasi titolari. Andando avanti nel torneo, e con le cinque sostituzioni, serviranno tutti. E in Nazionale non ha quasi mai tradito.

Ascesa Berardi - Da quando le nazionali sono tornate in campo, settembre 2020, è emerso qualcosa di nuovo. Berardi, al quale Mancini aveva già concesso cinque “gettoni”, ha cominciato a giocare segnando con una continuità impressionante: 5 gol in 6 partite (Moldova, Polonia, Bosnia, Nord Irlanda e Rep. Ceca, a secco solo nello 0-0 in Polonia, in campo per appena 7’). Berardi ha convinto il Mancio che la sua concretezza in area al momento è preferibile.