Italia-Galles, Allen: "È una di quelle partite che sogni di giocare. Non vediamo l'ora"

Joe Allen, centrocampista del Galles, ha parlato della sfida contro l'Italia, definendola come: "Una delle più grandi partite che si possano giocare" aggiungendo: "È una di quelle partite in cui sogni di giocare. Per noi sarà una grande sfida, non vediamo l'ora di giocarla".