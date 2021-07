Italia in finale, Chiesa è Star of the Match: "Vittoria e premio dedicati a Spinazzola"

Federico Chiesa è la Star of the Match del successo dell'Italia sulla Spagna che ha regalato la finale di Euro2020 agli Azzurri: "E' stata rimessa la chiesa al centro del villaggio? Abbiamo rimesso la squadra al centro del villaggio. Questa è una grande squadra, la Spagna ha grandi giocatori ma siamo stati squadra fino alla fine, anche ai rigori. Alla fine questo ci ha premiato. Il video che gira sui social con mio papà? Mi ha fatto piacere rivederlo, siamo l'unica coppia padre/figlio ad aver segnato entrambi all'Europeo ed è stato bellissimo. Il premio Star of the match? Lo dedico a Spinazzola, anzi gli dedico la vittoria perché stasera ci avrebbe dato una grande mano. Abbiamo giocato per lui, speriamo di regalargli gioia in finale. 4 giorni sono abbastanza per recuperare? I giorni sono pochi, ma questa stagione abbiamo giocato ogni 3 giorni. Avremo tempo per recuperare ed essere pronti. Io leader azzurro? Io come ho sempre detto penso giorno per giorno, agli allenamenti, a migliorare. I frutti del mio essere professionista poi li porto in campo".