Joao Cancelo positivo al Covid-19: il Portogallo lo sostituisce con il milanista Dalot

Brutte notizie per il Portogallo: la formazione lusitana perde infatti Joao Cancelo. La federcalcio lusitana ha reso noto che il terzino del Manchester City è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è già in isolamento in Ungheria, il suo posto nella nazionale guidata da Joao Santos sarà preso da Diogo Dalot, di proprietà del Manchester United e in prestito al Milan nell’ultima stagione.

"Le autorità sanitarie ungheresi sono state immediatamente informate e il giocatore – che sta bene, recita il comunicato ufficiale – è stato posto in isolamento. Il risultato del test effettuato dall'USP è stato confermato da un test RT-PCR effettuato su João Cancelo anche sabato e il cui risultato è stato reso noto domenica mattina. In conformità con il protocollo covid-19 definito dalla UEFA prima delle partite di EURO 2020, sabato tutti i giocatori e i membri dell'entourage sono stati sottoposti ai test RT-PCR. I risultati, ad eccezione di João Cancelo, sono stati negativi. Le autorità sanitarie ungheresi sono venute a conoscenza del rispetto delle procedure di protezione, pienamente rispettate secondo il protocollo UEFA, in un gruppo che ha anche un alto tasso di copertura vaccinale e hanno autorizzato la Nazionale a rispettare il piano stipulato per il Campionato Europeo senza alcuna i cambiamenti".