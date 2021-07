Kane: "Abbiamo abbattuto tante barriere. La passione dei tifosi ci motiva tanto"

Alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, parla in conferenza stampa da Wembley il capitano dei Leoni d'Albione, Harry Kane. "Abbiamo abbattuto barriere su barriere in questo torneo. Vedere i tifosi per la strada, vederli fuori dall'hotel, fuori dal centro sportivo, è stato bellissimo. Ora siamo in bolla, però possiamo sentire questa passione".

Sulla vigilia ."Appena finita ogni partita, abbiamo sempre avuto la stessa routine di lavoro. Chiaro, qui c'è un extra in quanto ad attesa e voglia, ma fa parte del calcio a grande livello".