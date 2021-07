Kane aggancia Shearer: 9 gol nei grandi tornei con l'Inghilterra. -1 da Lineker

Harry Kane a un passo dal record. Con la doppietta di oggi, il centravanti del Tottenham sale a quota 9 gol siglati in un grande torneo con la maglia dell’Inghilterra. Raggiunto Alan Shearer, resta da eguagliare o battere Gary Lineker, a quota 10.

9 - Harry Kane is now level with @alanshearer for most major tournament goals for England (World Cup/EUROs), with only @GaryLineker (10) netting more than the Tottenham striker at such competitions for the Three Lions. Closing. #EURO2020 pic.twitter.com/QYYyIv2m8H

— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021