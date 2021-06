Kane ancora a secco, Southgate non è preoccupato: "È il nostro giocatore più importante"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca, Gareth Southgate ha parlato del momento di Harry Kane, ancora a secco in questo Europeo: “Penso che l'unica cosa rilevante sia ciò che ho già sottolineato nella cosa settimana, ovvero la sua importanza per la squadra. È stato il nostro miglior giocatore, il più influente e più importante per un lungo periodo di tempo e ovviamente ci sono stati momenti in cui altri giocatori, come Raheem Sterling, sono stati più importanti. Ma Harry è stato il miglior realizzatore da quando sono CT. I suoi record sono fenomenali, è una figura estremamente importante per noi".