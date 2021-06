"L'Italia protagonista? C'entra anche il Covid". Rivedi Chiellini sul cammino azzurro

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera, l'Italia si prepara ad affrontare il Galles, domenica alle ore 18. Gli Azzurri vanno alla ricerca della terza vittoria in altrettante gare, che darebbe ancora maggior entusiasmo al gruppo di Roberto Mancini. Ma qual è il segreto di questa squadra? Ha provato a spiegarlo il capitano Giorgio Chiellini, intervistato dall'Uefa: "Questa squadra sta crescendo di partita in partita e ha un entusiasmo che le permette di fare tutto senza fatica, viene tutto spontaneo e naturale. C'è un'energia positiva che ci diamo l'un l'altro e che va oltre anche agli 11 che scendono in campo. Quando è stato rinviato l'anno scorso l'Europeo per la pandemia, la prima cosa che ho detto è che secondo me questa squadra avrebbe beneficiato di un anno di lavoro in più. Ci sono tanti ragazzi che avrebbero avuto modo di crescere e di arrivare agli Europei più maturi. Secondo me si sta vedendo proprio questo, una crescita costante da parte della squadra. Arriveranno partite difficili, anche avversari più forti, però siamo pronti e con grande serenità ed entusiasmo sono certo che affronteremo molto bene anche il resto del torneo".

