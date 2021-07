L'Italia trionfa a Wembley e Balotelli la segue alla radio...davanti a San Siro

Trionfo azzurro a Wembley. Dopo tanta sofferenza, la nazionale di Roberto Mancini ha alzato al cielo di Londra la coppa di campione d'Europa superando ai calci di rigore l'Inghilterra. Tanti italiani hanno seguito la partita incollati alla tv, non Mario Balotelli. L'ex attaccante del Monza ha deciso di ascoltare la partita alla radio, da solo in macchina in un luogo davvero particolare: davanti allo stadio "Meazza" di San Siro.