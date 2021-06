La Francia vieta i contatti con mogli e fidanzate: "Niente sesso, resta solo il metodo manuale"

Le rigide regole sanitarie stanno creando un po' di problemi all'interno della delegazione francese. Ai giocatori e lo staff tecnico è stato vietato qualsiasi contatto con mogli e fidanzate. Neanche più una giornata in famiglia, come accadeva in passato, e ovviamente niente sesso. Come ammette un membro dello staff di Deschamps a Le Parisien, è una situazione molto difficile: "L'astinenza non crea tensioni, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze. E così non resta che il metodo manuale", ha ammesso candidamente la fonte rimasta anonima.