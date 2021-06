La Polonia pareggia l'ultima amichevole pre-Euro 2020. In gol Zielinski nel 2-2 con l'Islanda

Bello spettacolo tra Polonia e Islanda, nell’ultima amichevole prima di affrontare l’Europeo per la nazionale di Paulo Sousa. Tanta Serie A in campo tra i polacchi, già dall’undici di partenza con lo juventino Szczesny tra i pali, Glik e Dawidowicz in difesa e Zielinski sulla trequarti. Proprio il centrocampista del Napoli ha segnato al 34’ il momentaneo pareggio, il primo gol dei suoi in una partita poi conclusa 2-2 grazie alle reti di Gudmundsson (26’), Bjarnason (47’, ma non Birkir, comunque in campo dal 1' e unico di Serie A nelle fila islandesi) e Swiderski (88’). Subentrato nel secondo tempo Linetty del Torino, solo panchina per Skorupski e Bereszynski.