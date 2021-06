La rivincita di Mancini: 33 anni fa il gol alla Germania Ovest nel suo unico Europeo da giocatore

Un Europeo per cambiare la propria storia in azzurro. È l’obiettivo di Roberto Mancini, ct che con la Nazionale italiana ha avuto un rapporto a dir poco complicato. 36 presenze e 4 gol, a testimoniare quanto sia stata un’avventura non troppo felice e decisamente lontana dai successi ottenuti con Sampdoria e Lazio. Un mondiale, quello del ’90, senza però mai scendere in campo, e un Europeo, quello dell’88, che rischiava di saltare per alcune dichiarazioni velenose nei confronti della classe arbitrale. Alla fine ci andò, giocò 271 minuti e segnò un gol nel pareggio per 1-1 contro la Germania Ovest, lasciandosi andare a una esultanza a dir poco rabbiosa. Era il 10 giugno 1988: trentatré anni dopo, quasi esatti, Mancio cerca una rivincita a lungo attesa. A partire da stasera.