La Slovacchia blocca l'Austria: finisce 0-0, Milan Skriniar in campo 90'

Slovacchia e Austria non vanno oltre lo 0-0 nell'ultima amichevole prima di Euro 2020. Le due nazionali, che nella prima giornata della rassegna continentale saranno impegnate rispettivamente contro Polonia e Macedonia, non hanno trovato il gol nella sfida dell'Ernst Happel Stadion di Vienna. In campo Skriniar, il centrale dell'Inter ha disputato tutti i 90' di gioco. Un'ora di gioco anche per Kucka, uscito al 63' per far posto a Hrosovsky.