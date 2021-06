La Slovacchia sfrutta la sfortuna di Szczesny: al 45' è 1-0 contro la Polonia

La Slovacchia termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al primo autogol di un portiere, in questo caso lo juventino Szczesny, nalla storia dell'Europeo di calcio. Al 18' Mak scappa sulla sinistra con un grande tunnel ai danni di Berezsinski e dopo aver guadagnato una posizione favorevole, calcia in porta colpendo il palo pieno che fortunosamente per gli slovacchi, colpisce la schiena di Szczesny per il vantaggio. Fino a quel momento era stata la Polonia alla partita, poi sparita a causa del contraccolpo subito per il vantaggio di Hamsik e compagni. Kucka ci ha riprovato al 27' per il raddoppio con la palla che è finita alta. I polacchi di Paulo Sousa provano a rispondere con Krychowiak e Zielinski che però calciano entrambi lontano dalla porta avversaria. Il primo tempo finisce dunque con la Slovacchia in meritato vantaggio mentre la Polonia è rimasta spesso a guardare.