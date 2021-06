La Spagna torna a segnare, ci pensa Alvaro Morata: contro la Polonia è 1-0 al 45'

vedi letture

La Spagna doveva dare un segnale dopo lo 0-0 contro la Svezia e per il momento la squadra di Luis Enrique ha cancellato una partita stregata che ha rischiato di complicare subito il cammino delle Furie Rosse a Euro 2020. Nel match contro la Polonia ci pensa Morata ad aprire le danze: l’attaccante della Juventus al 25’ ha trovato il gol del vantaggio dopo una conclusione dal limite di Gerard Moreno. La Polonia ha comunque risposto presente, tutto è ancora aperto: nel secondo tempo Lewandowski e compagni dovranno trovare la giusta reazione per evitare l'eliminazione dalla competizione continentale.

RITMI BASSI - La Polonia parte a trazione anteriore e la prima occasione capita proprio agli uomini di Paulo Sousa: Klich carica la conclusione da lontanissimo, tiro che però sorvola la traversa. Dopo le sfuriate iniziali da parte dei polacchi i padroni di casa alzano il ritmo e cercano di sfondare il muro col solito palleggio. Al 10’ Dani Olmo cerca la soluzione personale, Szczesny blocca in presa bassa. Qualche minuto più tardi Morata prova il tocco morbido sul secondo palo, ma la difesa ospite respinge.

MONOLOGO SPAGNOLO - La squadra di Luis Enrique prova a scardinare la difesa polacca con pazienza e al 25’ il pubblico di casa fa festa: Gerard Moreno prende l’iniziativa e calcia in porta dal limite, il tiro centrale viene corretto da due passi da Morata. La rete viene prima annullata e poi confermata dal VAR. Al 34’ arriva un’altra occasione per gli iberici, ancora Gerard Moreno spaventa Szczesny su calcio di punizione: palla di poco sul fondo. Qualche minuto più tardi Swiderski prova ad anticipare Unai Simon in uscita, ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. La Spagna trema nei minuti finali: il numero 11 della Polonia si accentra e dal limite lascia partire il mancino, conclusione che impatta sul palo. Da due passi Lewandowski prova a ribadire in rete, ma Jordi Alba chiude in corner. La Spagna prova a reagire dopo l’occasione subita, ma il punteggio non cambia: padroni di casa avanti 1-0 grazie al gol di Morata.