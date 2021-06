Le pagelle dell'Inghilterra - Kane esce dal torpore. Sterling mvp, che impatto di Grealish

Pickford 7 - Nel primo tempo la Germania tira una volta e lui risponde presente. Nella ripresa è superlativo su un missile mancino dal limite dell'area di Havertz

Walker 6,5 - A volte si dimentica di essere il terzo di difesa e si proietta in avanti. Non perde comunque mai l'orientamento e sbroglia un paio di situazioni complesse

Maguire 7 - Di testa sono tutte sue, ma questa non è una novità. Si lascia alle spalle i problemi fisici e mette in scena una grande partita, guidando i suoi anche e soprattutto dal punto di vista del coraggio e della personalità

Stones 6,5 - Elegante, Wembley apprezza la sua aggressività ed il suo pressing alto. Prende in consegna Werner e gli concede soltanto un'occasione da gol

Trippier 6,5 - Spinge meno di quanto il 3-4-3 inglese suggerirebbe. Solito piede dolce sui piazzati, pensa più a contenere (bene) Gosens che non ad attaccare

Rice 6,5 - Una presenza fissa, costante, vitale, per l'equilibrio della squadra di Southgate. Intercetta palloni e scherma la difesa, fermando con le buone o con le cattive ogni avanzata tedesca (dall'89' Henderson sv)

Phillips 6 - Qualche passo avanti rispetto alle prime partite, con maggior dinamismo e qualche idea interessante in più nelle giocate anche se il giallo a fine primo tempo lo condiziona

Shaw 7 - Impalpabile nel primo tempo, devastante nel secondo. Suo l'assist per Sterling, suo il pallone recuperato che avvia l'azione del raddoppio di Harry Kane

Saka 5,5 - Dalla sua velocità ci si aspetterebbe tanto di più. Chi guarda la partita, ma pure il ct Southgate che infatti lo toglie dal campo poco dopo la metà della ripresa (dal 69' Grealish 7 - Entra benissimo in partita. Lavorando il pallone per Shaw sul primo gol e servendo l'assist a Kane per il secondo)

Kane 6,5 - L'ennesima partita complicata del suo Europeo. Poi la zampata, quel gol del 2-0 finale che potrebbe svoltare il suo percorso e quello dell'Inghilterra

Sterling 7,5 - E' decisamente il più attivo e il più pericoloso dei suoi. Quando parte palla al piede Wembley si scalda e non è un caso che sia proprio lui a decidere il match. Sempre propositivo, sempre pericoloso, sempre decisivo

Gareth Southgate 7 - Cambia modulo, schierandosi a specchio con la Germania. Una mossa che dà i frutti sperati, visto che l'Inghilterra tiene quasi sempre in mano il pallino del gioco e raggiunge i quarti di finale con un altro clean sheet