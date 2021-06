Le pagelle della Germania - Gosens si salva, Muller e Gnabry girano a vuoto

FRANCIA-GERMANIA 1-0 (20' aut. Hummels)

Neuer 5,5 - Alla fine non deve compiere grandissime parate, sull’autogol non può farci nulla. Gara complicata, ha vissuto nottate migliori con la maglia della nazionale.

Ginter 5 - È il 15 giugno, ma la notte delle streghe si palesa con un bel po’ d’anticipo. Mbappé e Rabiot, sulla corsia mancina, affondano sempre. Tiene in velocità sul numero 10, ma è suo l’errore che porta Hernandez al tiro-cross. (Dall’88’ Can s.v.).

Hummels 5 - Sull’autogol è parecchio sfortunato, ma soffre durante tutta la gara. Non sa chi prendere tra i tre davanti, si limita a corricchiare all’indietro.

Rudiger 5,5 - Benzema è un cliente scomodo, anzi scomodissimo. Di testa arriva sempre per primo, ma fatica come tutta la linea difensiva. Da rivedere anche nelle letture, spesso si fa prendere in mezzo alle linee di passaggio.

Kimmich 5,5 - Quando aumenta i giri del motore è sempre pericoloso, ma correre dietro a Mbappé non è un compito semplicissimo. Affonda poco, serve più in difesa. Ma con il numero 10 transalpino si perde sempre, o quasi.

Gundogan 5 - Ritmi lenti, compassati e poco adatti alla partita. Perde parecchi palloni, è spesso estraniato dalle trame in mezzo al campo. Deve alzare l'asticella se vuole fare la differenza.

Kroos 6 - Se gira a vuoto lui la Germania non viaggia come al solito. Quando decide di alzare il ritmo nemmeno il dinamismo di Kanté riesce a bloccare le imbucate tra le linee.

Gosens 6,5 - Nel primo tempo soffre parecchio, ma quando la Francia si mette sulla difensiva e gli lascia spazio l’esterno dell’Atalanta inizia ad attaccare con costanza. Suoi i cross più pericolosi in mezzo l’area di rigore. (Dall’88’ Volland s.v.).

Havertz 5 - Le qualità non mancano, ma è al di fuori del match. Palloni imprecisi, sbavature e tanti erorri di leggerezza. Serve maggior cattiveria per fare la differenza in queste sfide. (Dal 74’ Sané 5,5 - Non dà quel cambio di passo che tutti si aspettavano, la Francia non gli lascia spazio).

Muller 5,5 - Nel momento più complesso prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma quasi nessuno lo segue. Si vede pochissimo, deve dare la scossa ai suoi in vista dei prossimi impegni.

Gnabry 5,5 - Non è un attaccante d’area di rigore, anche se è pur sempre un giocatore pericoloso. Dalle sue parti i palloni latitano, spaventa Lloris soltanto in un’occasione. (Dal 74’ Werner 5,5 - Qualche sponda, ma niente di può. Può dare parecchio, ma deve essere incisivo già col Portogallo).

Joachim Low 5 - La difesa a tre sembra essere un mezzo suicidio contro i velocisti della Francia. Enigmatico durante tutto il match, soprattutto sui cambi.