Le pagelle della Macedonia del Nord - Bardhi e Pandev indomiti, difesa da rivedere

Risultato finale: Austria-Macedonia del Nord 3-1

Marcatori: 18' Lainer, 28' Pandev, 78' Gregoritsch, 89' Arnautovic.

Dimitrievski 6 - Poco può sul gol di Lainer, forse un pelo in ritardo nella lettura sul gol del 2-1. Per il resto nessuna sbavatura.

Nikolov 6 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso. Via nella ripresa per scelta tecnica. (Dal 67' Bejtulai 5 - Regala il gol del 3-1 all'Austria che chiude il match).

Ristovski 5,5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Sorpreso, però, in occasione del gol di Gregoritsch.

Velkovski 5,5 - Contro Kalajdzic riesce a tener duro, un po' più complicato con Arnautovic. A fatica ma non crolla.

Musliu 5,5 - Si fa sorprendere sul gol di Lainer. Non chiude con efficacia. (Dall'87' M.Ristovski s.v. - )

Alioski 6 - Non perfetto nemmeno lui su Lainer, concede all'esterno lo spazio per concludere a te. Non demorde e spinge con intensità.

Bardhi 6,5 - Parte piano, poi fa ottimo filtro in entrambe le fasi. Tatticamente positivo, tecnicamente non si discute. Esce dopo aver dato tutto. (Dall'82' Tričkovski s.v. - )

Ademi 6 - Tanti contrasti e duelli vinti. Esperienza in mezzo al campo, cala alla distanza.

Elmas 6 - Il calciatore di proprietà del Napoli gioca un match giudizioso rischiando pure la giocata. Ancora più incisivo quando diventa attaccante. Anche lui, però, cede nel finale.

Trajkovski 6 - Ci mette lo zampino nel gol di Pandev. Poi svaria tutto il fronte d'attacco. Prova a pungere. Via a metà ripresa. (Dal 64' Kostadinov 6 - Ordinato in mezzo e nulla più.

Pandev 6,5 - 37 anni e non sentirli. Davvero il simbolo della Macedonia del Nord. Corsa, pressing, senso del gol: bravo in occasione del pareggio. Purtroppo, però, alla fine si torna a casa senza punti.

Igor Angelovski 6 - La Macedonia del Nord è una squadra ben messa in campo, tatticamente interessante con grandi palleggiatori in mezzo. Nulla da dire da centrocampo in su, forse manca un bomber per capitalizzare la mole di gioco. Minor cifra tecnica in difesa. E alla fine questo si è pagato. Il 3-1, però, non rende merito alla prestazione dignitosa della squadra balcanica. Ma non è ancora finita per la qualificazione.