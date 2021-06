Le pagelle della Polonia - Lewandowski domina ma non basta. Zielinski uno dei migliori

vedi letture

SVEZIA-POLONIA 3-2 (2' e 59' Forsberg, 61' e 84' Lewandowski, 94' Claesson )

Szczesny 6 - Non ha colpe sui gol. Risponde presente in un paio di circostanze. Per il resto non un grandissimo europeo per l'estremo difensore della Juventus.

Bereszynski 6 - Se la cava nei tre di difesa. La Svezia è pericolosa soprattutto in contropiede e lui cerca di concederne il meno possibile.

Glik 6 - Sul piano fisico se la cava contro la velocità di Isak. Nel finale, alla ricerca della rimonta, gioca da centravanti aggiunto ma non basta per evitare sconfitta ed eliminazione.

Bednarek 5,5 - Si fa bruciare da un Kulusevski inarrestabile in contropiede. A difesa schierata se la cava, in campo aperto soffre maledettamente.

Jozwiak 5 - Troppo morbido al secondo minuto, quando perde il contrasto con Forsberg e gli regala una prateria che vale l'1-0. Non si riprende dopo l'errore sul gol. Partita deludente. (dal 61' Swierczok 6 - Entra bene in partita. Un gol annullato per pochi centimetri e tanta presenza offensiva).

Klick 5,5 -.Molto male il primo tempo, migliora nella ripresa ma esce sconfitto nel duello coi pari ruolo svedesi. (dal 75' Kozlowski 6 - Classe 2003 ma gioca già da veterano. Personalità e qualità. Per lui anche l'assist del 2-2).

Krychowiak 5,5 - Non gioca una partita da ricordare. Tanti errori, pericoloso solo su una conclusione dalla distanza. Per il resto poco passo e nemmeno tanta qualità. (dal 79' Placheta s.v.)

Puchacz 5 - Non riesce mai ad accendersi. Discreta fase difensiva ma in avanti non riesce mai a creare superiorità o difficoltà alla difesa svedese. Paulo Sousa lo sostituisce all'intervallo. (dal 46' Frankowski 6 - Entra meglio del compagno e partecipa a una ripresa d'assalti, purtroppo inutili).

Zielinski 6,5 - Tarda ad accendersi ma quando lo fa è sempre pericoloso. Un assist e un paio di conclusioni che spaventano Olsen. Avrà tempo e modo di rifarsi con la sua Nazionale in futuro.

Swiderski 5 - Si accende solo nel finale. Per il resto della partita abbastanza assente e svogliato. Solo nel finale ci prova con un bel destro ma non trova la porta.

Lewandowski 7 - Due traverse, due gol e la solita classe da campione. Tiene vivo il discorso qualificazione quasi da solo ma purtroppo per lui non basta.

All. Paulo Sousa 5 - La sua Polonia esce al primo turno facendo solo un punto. Oggi ottima la ripresa dei suoi ragazzi dopo un brutto primo tempo ma nel complesso l'eliminazione è cocente visti i valori della rosa polacca. A sua parziale discolpa il fatto di essere ct soltanto da pochissime partite.