Luis Enrique pazzo di Pedri: "Avete visto che Europeo ha fatto? Nemmeno Iniesta..."

Insieme a Dani Olmo è stato per distacco il migliore in campo della Spagna. Una prestazione spaziale, che non è servita a conquistare la finale ma che ha confermato tutte le qualità di Pedri, elogiato da Luis Enrique nel post-partita: "Qualcuno ha notato l'Europeo fatto da un ragazzo di 18 anni di nome Pedri? Nemmeno Don Andrés Iniesta ha fatto cose del genere. Quello che ha fatto in questo Europeo, a 18 anni, non si è mai visto nella storia della competizione, ma anche in quella dei Mondiali o delle Olimpiadi. È qualcosa fuori da ogni logica. Felicissimo che molti salgano sul carro".