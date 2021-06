Lukaku: "Dicevano che non valevo Lewandowski o Benzema, ma oggi sono tra i bomber più forti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Portogallo di CR7 a Euro 2020, Romelu Lukaku ha raccontato la sua scalata sul tetto mondiale dei bomber: "Quando i critici si riferivano a Lewandowski e Benzema, parlavano sempre di attaccanti di livello mondiale, mentre io venivo descritto solo come un buon centravanti. Questa è stata una motivazione in più per lavorare e migliorare. Ora penso di essere nella lista dei migliori attaccanti. Mi piacciono le provocazioni, so come affrontarle", le dichiarazioni del bomber del Belgio e dell'Inter.