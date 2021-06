Lukaku segna ed esulta con dedica a Eriksen: "Non era facile giocare, pensavo a lui"

vedi letture

Non è stata una partita facile per Romelu Lukaku, compagno di squadra di Eriksen all’Inter. Il centravanti ha trascinato il Belgio, esultando anche con un pensiero dedicato al danese e poi raccontando le sensazioni nell’intervista a fine gara: “Sono molto contento della vittoria, per me è stato difficile giocare, avevo la mente al mio compagno Christian. Spero che stia bene e le mie preghiere sono per lui. Ho avuto paura, ho passato un anno e mezzo con lui, i miei pensieri vanno alla sua famiglia”.