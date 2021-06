Marchisio sull'arrivo degli azzurri all'Olimpico: "Emozione forte, anche per la presenza dei tifosi"

Claudio Marchisio, ex centrocampista azzurro, ospite negli studi di Rai Sport ha parlato così dell'arrivo allo stadio Olimpico degli azzurri in pulmann spiegando cosa si prova in quei momenti: “Si prova un'emozione forte, non solo per la partita, ma anche per la presenza dei tifosi che mancava e che ritroveranno finalmente anche dentro lo stadio”.