Martinez recupera de Bruyne, Vertonghen e Witsel: "Pronti per Danimarca-Belgio"

Ultime sugli infortunati in casa Belgio direttamente da Roberto Martinez. Il commissario tecnico alla vigilia della sfida alla Danimarca è intervenuto in conferenza stampa: "Vertonghen può allenarsi, poi deciderò io chi giocherà domani. Se lui in allenamento si sentirà bene sarà pronto per giocare. De Bruyne? Il programma è chiaro: è in forma e può giocare. La domanda ora un'altra: quanto può giocare? Lo stesso vale per Witsel. Vogliamo che ogni calciatore sia pronto per le prossime due partite al meglio".