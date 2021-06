Milik salta l'Europeo! Non ha superato il test atletico decisivo. Sousa non lo rimpiazza

Con un comunicato ufficiale diramato tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione, la selezione di calcio della Polonia fa sapere che l'attaccante Arkadiusz Milik non prenderà parte all'Europeo che avrà inizio entro pochi giorni. Già messo in dubbio da un problema al menisco, l'attaccante 27enne si è sottoposto a due settimane di trattamenti per poter recuperare ma, nel test atletico decisivo effettuato poche ore fa, è emersa l'impossibilità di averlo a disposizione a pieno regime per allenamenti e partite. Ecco perché l'attaccante del Marsiglia ha già lasciato il ritiro, per tornare al suo club. Il ct Paulo Sousa ha deciso di non sostituirlo.