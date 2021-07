Mourinho duro: "L'Inghilterra ha meritato di vincere, ma quello non è mai rigore"

“L’Inghilterra ha meritato di battere la Danimarca. Ma quello non è mai rigore”. Intervistato da TalkSPORT, José Mourinho commenta la semifinale di ieri, decisa da un penalty molto dubbio: “Makkelie non avrà dormito bene dopo questa decisione. Gran partita, ma non so se vi farà piacere la mia opinione: ha vinto la squadra migliore, ma non capisco una decisione arbitrale del genere a questi livelli. Ora, con la finale in casa, l’Inghilterra deve provare a vincere: se non lo farà penso che ci sarà una doppia frustrazione. L’Italia è una squadra molto esperta, con grande pragmatismo e capace di gestire situazioni di pressione estrema. Sarà una grande finale”.