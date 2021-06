Mourinho: "Italia? Spero nella finale con l'Inghilterra. Auguro il meglio a Spinazzola e Cristante"

vedi letture

Il tecnico Roma: "Auguro il meglio a Spinazzola e Cristante"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina". Così Josè Mourinho al Times parlando degli atti finali di Euro2020. "L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me - ha proseguito il tecnico portoghese -. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale". Intanto nel weekend lo Special One è atteso nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. (ANSA).