Murales di Rashford danneggiato: spuntano dei cuori per coprire le scritte offensive

Insulti pesanti sono comparsi questa mattina a Manchester sul murales dedicato a Marcus Rashford. L'attaccante inglese, ieri sera, ha fallito uno dei tre calci di rigore che sono costati alla nazionale di Southgate il titolo di campione d'Europa contro gli azzurri di Mancini. Nel pomeriggio però la parte danneggiata è stata prontamente coperta con dei cuori, segno di solidarietà e di vicinanza nei confronti del calciatore in un momento, sportivamente parlando, molto brutto.

After a mural of Marcus Rashford was vandalised last night, residents have posted messages of support on the boards used to cover up the offensive graffiti. ❤️👏

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2021