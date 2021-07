Inghilterra, vandali rovinano il murales di Rashford dopo il suo errore su rigore contro l'Italia

Un murale in onore del calciatore Marcus Rashford è stato vandalizzato con graffiti dopo la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia nella finale di Euro 2020. L'opera d'arte a Withington, Manchester, è stata deturpata poco dopo che l'Inghilterra ha perso ai calci di rigore contro l'Italia e l'attaccante è uno dei tre giocatori ad aver fallito la propria esecuzione dal dischetto. Il murales era stato commissionato in riconoscimento del lavoro del giocatore del Manchester United per affrontare la povertà infantile.



Someone has vandalised Marcus Rashford’s mural last night.

Do you know how sick in the head do you have to be to do that? This is a fucking disgrace. pic.twitter.com/2novFg4nrg

