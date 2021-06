Napoli, Politano prima di Turchia-Italia: "Pronto a tifare come non mai"

Continuano ad arrivare gli incoraggiamenti per l’Italia di Roberto Mancini in vista del match d’esordio ad Euro2020 contro la Turchia in programma questa sera da parte dei giocatori che hanno vestito l’azzurro ma che non sono stati convocati per la kermesse continentale. L’ultimo in ordine cronologico è Matteo Politano del Napoli che tramite il suo profilo Facebook scrive: “Pronto a tifare con non mai!”.