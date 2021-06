Olanda, De Ligt tenuto a riposo precauzionale nel match contro la Georgia

Matthijs De Ligt non è sceso in campo nell’amichevole che ha giocato oggi l’Olanda contro la Georgia (3-0 il risultato finale). Il ct Frank De Boer ha infatti deciso di tenere a riposo il difensore della Juventus dopo i problemi all’inguine accusati nei giorni scorsi. Non dovrebbe comunque essere in dubbio un suo completo recupero per l’Europeo.