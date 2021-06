Olanda, Wijnaldum: "In caso di razzismo non scarto la possibilità di lasciare il campo"

vedi letture

"Razzismo? La UEFA dovrebbe proteggerci e, nel caso, intervenire fermando le partite". A dirlo è Gini Wijnaldum, neo centrocampista del PSG e della Nazionale olandese, che tra pochi giorni scenderà in campo a Budapest contro la Repubblica Ceca per gli ottavi di finale dell'Europeo. "Questa responsabilità non deve competere ai giocatori. Comunque non scarto la possibilità di andarmene dal campo se domenica succederà qualcosa ma spero che questo mio gesto non sia necessario", conclude l'ex Liverpool.