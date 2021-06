Pogba difende Benzema: "Finora non ha segnato, ma qualcuno dubita di lui?"

Nel corso di un'intervista rilasciata a RTL, Paul Pogba è tornato sul pareggio contro l'Ungheria nella seconda giornata dell'Europeo e di come questo mezzo passo falso potrebbe influire sulla sfida contro il Portogallo: "Non è stata una delusione. È un pareggio, la Francia non deve battere tutte le squadre 6-0. Il calcio non va così. Le squadre piccole sono ancora più difficili da affrontare, danno tutto e bisogna segnare il più velocemente possibile per essere più sereni ed evitare di soffrire".

Pogba sa che la ricetta per andare agli ottavi è ripetere quanto fatto nel Mondiale di 3 anni fa: "L'Europeo e il Mondiale sono competizioni difficili per le grandi squadre, le grandi Nazionali. È così. Loro hanno approfittato dell'unica occasione, noi ne abbiamo avute diverse ma il portiere ha fatto il suo lavoro. Abbiamo colto anche un palo. Restiamo calmi, positivi, sappiamo cosa aspettarci dalle prossime partite".

Il giocatore del Manchester United ha fatto riferimento anche al dibattito che si è generato intorno alla figura di Karim Benzema, che non è riuscito a segnare in nessuna delle due partite disputate e anche contro gli ungheresi ha mancato un'occasione: "Siamo parlando di uno dei migliori attaccanti del mondo, non ha bisogno di essere rassicurato. Segnerà e poi tutti lo esalteranno. Sa che non dubitiamo di lui, né degli altri attaccanti. Chi può dubitare di Karim Benzema? Il gol arriverà da solo. La maglia non ci pesa mai".