Polonia-Slovacchia 1-2, gol da bomber per Skriniar: controllo, tiro e nuovo vantaggio

Raddoppio della Slovenia con l'interista Milan Skriniar! Il difensore centrale segna da punta vera controllando la palla direttamente su corner dalla destra e poi calciando al volo a fil di palo e alle spalle di Szczesny che non vede partire la palla e non riesce a deviare la palla che finisce in rete. 2-1 per la Slovacchia al 68' della ripresa.