Pressione per Euro2020? Luis Enrique: "Per me un gioco da ragazzi con quello che ho passato"

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa e s'è soffermato anche sulla pressione psicologica che può esserci con una manifestazione importante come l'Europeo: "Ad essere sincero per me questo è come un gioco da ragazzi per ciò che ho passato nella mia vita". Il chiaro riferimento è alla tragedia che l'ha colpito nel 2019, quando il selezionatore asturiano ha perso per sempre sua figlia di 9 anni.