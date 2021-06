Quanto siamo andati vicini a perdere Eriksen? Il medico danese: "Era morto. Kjaer lo ha salvato"

“He was gone…”. Letteralmente: era andato, morto. Con queste parole, e un po’ di commozione, Morten Boesen, responsabile medico della Nazionale danese, ha risposto a chi gli ha chiesto quanto siamo andati vicini a perdere davvero Christian Eriksen: “C’è stato un arresto cardiaco, sì. Non so come abbiamo fatto a riportarlo indietro, è successo tutto in maniera veloce. Con la sua rapidità, Kjaer gli ha salvato la vita. Non sono un cardiologo, i dettagli sul perché e sul come li lascio agli esperti nella materia: non abbiamo ancora una risposta certa, Christian è ancora in ospedale per controlli”.

Qui la conferenza stampa organizzata oggi dalla federcalcio danese.