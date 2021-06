Repubblica Ceca, Čelůstka: "Peccato per il secondo posto, sarebbe stato meglio"

Ondřej Čelůstka, difensore centrale della Repubblica Ceca, commenta al sito ufficiale UEFA il ko con l'Inghilterra nell'ultima partita della fase a gironi: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che l'Inghilterra ci avrebbe giocato addosso. Sono riusciti a segnare un primo gol. Penso che abbiamo giocato meglio dell'ultima volta qui a Wembley, ma non abbastanza bene per ottenere punti. Siamo contenti per la qualificazione. Abbiamo ottenuto quattro punti, il che non è affatto male. La Croazia ha segnato un gol in più, quindi è seconda. Peccato. Il secondo posto sarebbe stato un po' meglio, ma stiamo migliorando e continueremo a lottare nel torneo".