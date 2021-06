Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, le pagelle: Saka dà spettacolo, Kane e Schick sotto tono

REPUBBLICA CECA (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Vaclík 6.5 - Scavalcato dal tocco morbido di Sterling, il palo gli viene in soccorso. Poi si esalta con un gran riflesso su Kane e altri buoni interventi.

Coufal 5.5 - Perde ai punti il duello con Shaw e soffre Grealish quando viene puntato in velocità come in occasione del gol inglese. L'asse con Soucek non funziona come nel West Ham.

Čelůstka 6 - Si fa rispettare sui palloni alti, arrangiandosi col mestiere quando gli inglesi scambiano nel corto. Tiene il punto senza andare mai in affanno.

Kalas 6 - Perfettamente suo agio nel clima da battaglia, tipicamente british. Usa anche i gomiti, se serve, per contrastare Kane. Se la cava.

Bořil 5 - Prova a prendere la targa di Saka ma riesce ad annotare solo poche cifre. In ritardo sul primo gol, rischia di causare un rigore e si prende un giallo pesante che gli costerà gli ottavi.

Holeš 6 - Diga davanti alla difesa. Sua la conclusione più pericolosa dei cechi nel primo tempo, una gran botta da fuori che avrebbe meritato maggior fortuna. (84' Vydra sv)

Souček 6.5 - 10 gol in Premier, da queste parti lo conoscono bene e per questo ogni volta che arriva dalle parti di Pickford scatta l'allarme rosso. Fa tante cose e le fa bene, sfiorando pure il pareggio.

Masopust 6 - Non sempre preciso nelle rifiniture ma presente dentro la partita, macina chilometri partendo da destra per venire a giocare al centro. (65' Hlozek 6 - 2002 del quale sentiremo parlare. Silhavy lo sta dosando col misurino per non disperdere il suo enorme talento).

Darida 6 - Capitano e fulcro del gioco ceco, mette la sua intelligenza tattica al servizio della squadra con aperture intelligenti. (65' Kral 5,5 - Persa la titolarità, per riprendersi il posto di Holes serve ben altro).

Jankto 6 - Solita massiccia dose di dinamismo, senza risparmiarsi nelle due fasi. Shaw si immola sul suo tentativo in mezza rovesciata. (46' Sevcik 5,5 - Meno mobile rispetto al sampdoriano, si limita all'ordinario commettendo diversi errori).

Schick 5 - L'uomo più atteso della serata è anche il più deludente. Non vede palla per 75 minuti, vagando alla ricerca di rifornimenti che non arrivano. (76' Pekhart 6 - Meno bello da vedere, ma almeno conclude in porta).

Allenatore Jaroslav Šilhavý 6 - Legittima la qualificazione agli ottavi con una prestazione coraggiosa. Al netto della superiorità tecnica degli avversari non snatura idee e principi di gioco. Accetta il confronto a viso aperto uscendone sconfitto, sì, ma a testa alta.

INGHILTERRA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Pickford 6 - Non deve compiere grossi interventi ma è presente quando chiamato in causa, come quando risponde alla botta dalla distanza di Holes nel primo tempo.

Walker 6.5 - Terzino fondamentalmente bloccato per permettere maggiore libertà d'azione a Saka. Affidabile nel proteggere l'area, disinnesca le velleità avversarie.

Stones 6.5 - Compone una buona cerniera difensiva con Maguire, tempestivo nelle chiusure, forte nel gioco aereo.

Maguire 6.5 - Non si vedeva in campo dallo scorso 9 maggio. Southgate decide di rischiarlo in una partita in cui ci si gioca la conferma a Wembley. Si immola nel primo tempo su Soucek, mostra piedi e tempismo da trequartista quando quasi manda in gol Kane. Nonostante la ruggine se la cava egregiamente.

Shaw 6.5 - È un'ala aggiunta per Southgate ma non solo. Il terzino del Manchester United è anche provvidenziale quando c'è da difendere, tra il coraggioso e l'incosciente quando di testa anticipa Jankto pronto a colpire in sforbiciata.

Phillips 6 - Gamba e fisicità al servizio della squadra. Preciso nel breve, meno nei passaggi lunghi e nei cross.

Rice 6 - Accompagna l'azione offensiva, dialoga con Saka. (Dal 46' Henderson 6.5 - Torna in campo 4 mesi dopo. Southgate lo ha ugualmente aspettato nonostante l'infortunio e lui si presenta col piglio del leader, dettando immediatamente i tempi della partita. Come se nulla fosse successo).

Saka 7 - Southgate lo fa esordire a Euro 2020, peraltro nell'out opposto rispetto a dove gioca di solito. Fa la differenza da subito con i suoi guizzi e la sua abilità a saltare l'uomo. Il gol dell'1-0 nasce da una sua iniziativa. (Dall'84' Sancho sv).

Grealish 6.5 - La grande chance concessagli da Southgate è sfruttata. Cross al bacio sfruttato da Sterling. Cala nella ripresa. (Dal 67' Bellingham sv -).

Sterling 6.5 - Ancora una volta è lui a togliere le castagne dal fuoco. È alto 170 cm e uccella i difensori cechi addirittura di testa. (Dal 67' Rashford sv -).

Kane 5 - Scende in campo con la pressione di chi deve segnare a tutti i costi. Si danna per sbloccarsi, spreca un contropiede nel primo tempo e arriva in ritardo su qualche pallone ma in compenso partecipa con una sponda all'azione del gol di Sterling. Ma da un giocatore col suo killer instict ci si aspetta di più.

Allenatore Gareth Southgate 6.5 - Con Mount e Chilwell già isolati, sceglie di risparmiare Foden diffidato. Dà fiducia a Saka e Grealish e viene premiato con i due che confezionano il gol. Rilancia Maguire ed Henderson, aspettati nonostante l'infortunio e viene ripagato da due buonissime prestazioni. Sceglie di giocare subito all'attacco e viene premiato col gol dopo 12', poi riesce agevolmente a gestire la partita. Il primo posto nel girone ne è una conseguenza.