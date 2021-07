Rigore Sterling, la furia di Jamie Lannister: "Sbarazziamoci del VAR, non ha senso"

vedi letture

La decisione dell'arbitro Danny Makkelie di concedere il calcio di rigore all'Inghilterra per fallo di Maehle su Sterling sta facendo molto discutere, e tra le tante proteste spicca anche quella di Nicolaj Coster Waldau, attore danese molto noto per il suo ruolo di Jamie Lannister in Game of Thrones. L'attore, su Twitter, si è lasciato andare, mostrando tutto il suo disappunto per la decisione di non andare a rivedere l'episodio al VAR: "L'Inghilterra meritava di vincere - ammette - ma questa è un'altra ragione per sbarazzarsi del VAR. Che senso ha tenerlo se non cambia la decisione che porta ad una vittoria per un rigore sbagliato in una semifinale dell'Europeo. Ancora congratulazioni all'Inghilterra ma #fuckVAR", conclude l'attore.