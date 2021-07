Roy Keane critica i calciatori inglesi: "Perché hanno fatto tirare un rigore a un 19enne?"

Roy Keane critica aspramente i senatori inglesi per aver lasciato calciare i rigori contro l'Italia a tre giocatori molto giovani, come Rashford, Sancho e Saka. In particolar modo, circa il rigore fallito dal giocatore dell'Arsenal, 19 anni e mai prima d'ora responsabilizzato in questo modo nemmeno col suo club: "Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza, Sterling ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare il ragazzino e alzarsi per tirare" ha dichiarato l'ex capitano del Manchester United a ITV.