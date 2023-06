ufficiale Robbie Keane è il nuovo allenatore del Maccabi Tel Aviv. Debutta da primo

Prima esperienza da allenatore di una prima squadra per Robbie Keane, 42enne ex attaccante irlandese che era nello staff di Allardyce con cui non è riuscito ad evitare la retrocessione del Leeds. Ufficiale il suo ingaggio da parte degli israeliani del Maccabi Tel Aviv, annunciato quale nuovo tecnico della squadra, con cui ha sottoscritto un contratto biennale.