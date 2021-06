Roy Keane in tackle su Joao Felix: "È un impostore, fossi CR7 andrei a cercarlo"

Roy Keane come al solito non le manda a dire e stavolta si scaglia contro Joao Felix. L'ex centrocampista del Manchester United ha rimproverato il talento dell'Atletico Madrid, entrato in campo in modo troppo "morbido": "Questo ragazzo è un impostore. Entri in campo, il tuo Paese ha bisogno di te.... tira in porta! Quanto vale, 100 milioni di euro? Se fossi Ronaldo, andrei sicuramente a cercarlo negli spogliatoi".