Schweinsteiger sulla Germania: "Triste che l'avventura di Low finisca così. Ottimista per il futuro"

L’ex centrocampista della Germania Bastian Schweinsteiger ha parlato ai microfoni della ARD dell’eliminazione della squadra tedesca per mano dell’Inghilterra negli ottavi dell’Europeo: “È stato un momento molto triste per tutta la squadra, ma personalmente mi spiace molto per Jogi (il ct Low NdR) che era alla sua ultima partita alla guida della Germania. È triste che sia finita così la sua avventura. - continua Schweini - Per il futuro però sono ottimista, abbiamo giocatori di talento e dobbiamo cercare di farli maturare affinché possano rendere ai massimi livelli in campo. E poi dobbiamo ripartire dalle classiche virtù tedesche”.