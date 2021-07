Scontri di Wembley, indagine FA: "Supporteremo la polizia, ma non gestiamo una fortezza"

vedi letture

La Federcalcio inglese ha annunciato che sarà effettuata un'indagine completa dopo la violazione del protocollo di sicurezza a Wembley prima della finale di Euro 2020 disputata ieri contro l'Italia. L'amministratore delegato, Mark Bullingham, ha dichiarato alla BBC: "Lavoreremo con la polizia per catturare tutte le persone coinvolte e assicurarci che ciò non accada di nuovo. Chiunque sarà identificato. sarà ovviamente interdetto e sarà soggetto alle misure adeguate. Purtroppo c'era un gran numero di giovani ubriachi, che hanno tentato di entrare nello stadio con la forza. Noi gestiamo uno stadio, non una fortezza".

Diversi tifosi inglesi si sono scontrati tra loro e con i responsabili della sicurezza prima della partita. Alcuni, sprovvisti di biglietto, sono entrati nel perimetro dello stadio o sono riusciti addirittura a trovare posto all'interno. La polizia metropolitana ha dichiarato di aver effettuato 49 arresti, mentre 19 agenti sono rimasti feriti.